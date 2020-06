Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar peut-il encore retourner au FC Barcelone ?

Alors que le nom de Neymar ne cesse d'être évoqué du côté du FC Barcelone, la crise du coronavirus devrait empêcher les retrouvailles entre les deux parties cet été. Mais alors que la star du PSG est également en guerre avec son ancien club sur le plan judiciaire, un retour dans les prochaines années s'annonce aussi compliqué.

Un mercato estival sans évoquer le cas Neymar n'est pas un vrai mercato estival. Ainsi, une année après avoir alimenté l'actualité sportive avec son transfert avorté au FC Barcelone, l'international brésilien continue de faire parler de lui en Catalogne. Ces dernières semaines, plusieurs médias locaux ont assuré que le Barça n'avait pas lâché l'affaire concernant son ancien joueur, même si cette opération relève davantage de l'utopie actuellement en raison de l'épidémie de coronavirus. De son côté, Neymar envisagerait toujours lui aussi un retour en Catalogne afin d'y retrouver Lionel Messi. Cependant, de nombreux obstacles se dressent sur son chemin.

Neymar et le Barça, des retrouvailles impossibles ?

En effet, la crise du coronavirus devrait mettre fin à ce nouveau feuilleton avant même qu'il n'ait officiellement démarré. Le FC Barcelone tente actuellement de négocier la venue de Lautaro Martinez avec l'Inter Milan et peine à obtenir satisfaction. Difficile alors d'envisager le club enchaîner avec Neymar. De plus, les deux parties sont une nouvelle fois en guerre sur le plan judiciaire concernant le règlement de primes que réclame Neymar. Ce vendredi, la justice catalane a débouté l'attaquant de sa demande de recevoir 43.6M€ de la part de son ancien employeur. Neymar a donc perdu et doit désormais verser 6.7M€ au club catalan, mais le principal intéressé compte bien faire appel. Les relations sont donc tendues entre le FC Barcelone et Neymar, ce qui pourrait empêcher d'éventuelles retrouvailles à l'avenir.



