Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Miralem Pjanic tout proche d’un départ ?

Publié le 21 juin 2020 à 20h00 par La rédaction

Pisté par le FC Barcelone depuis des semaines, Miralem Pjanic n’est plus en odeur de sainteté à la Juventus. Et il semble aujourd’hui tout proche d’un départ...

Partira, partira pas ? Sur les tablettes de Chelsea, du PSG et du FC Barcelone depuis des semaines, l’international bosnien de la Juventus Miralem Pjanic n’entrerait plus dans les petits papiers de Maurizio Sarri. Régulièrement annoncé au Barça, le milieu de terrain de la Juve aurait déjà donné son accord aux dirigeants Blaugrana pour rejoindre le club la saison prochaine, et il semble toujours plus proche d’un départ...

En froid avec Sarri ?