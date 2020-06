Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un coup de tonnerre à venir dans le dossier Lautaro Martinez ?

Publié le 21 juin 2020 à 18h30 par Hadrien Grenier

Alors que le FC Barcelone aurait fait de Lautaro Martinez sa grande priorité en vue de la prochaine session estivale des transferts, il se pourrait que l’Inter réduise à néant les plans du club catalan, qui n’aurait pas grandement avancé pour l’heure pour sa venue.

À 33 ans, Luis Suarez n’incarne plus l’avenir au FC Barcelone. Sous contrat jusqu’en juin 2021, avec une option pour une saison supplémentaire, l’international uruguayen affiche un net déclin physique depuis plusieurs mois en dépit du fait qu’il soit toujours capable de réaliser de grandes performances. Par conséquent, face au régime intermittent affiché par celui qu’on surnomme El Pistolero et à défaut de pouvoir rapatrier Neymar, le Barça aurait décidé de travailler sur la succession de l'Uruguayen dès cet été en tentant d’arracher Lautaro Martinez à l’Inter. Seulement voilà, si El Toro dispose d’une clause libératoire fixée à 111M€ dans son contrat active jusqu’au 7 juillet, le club catalan ne serait pas en mesure de débourser une telle somme pour le recruter et ferait tout son possible pour réussir à convaincre les Nerazzurri à revoir à la baisse le prix de leur joueur. Cependant, l’écurie entraînée par Antonio Conte est en plein dans un cercle vertueux et n’entendrait pas se séparer de son buteur de 22 ans cet été. Et plus encore, les dirigeants italiens seraient même prêts à blinder l’avenir du natif de Bahia Blanca à en croire les derniers échos venus de l’autre côté des Pyrénées.

Le dossier serait pour l’heure en stand-by !

C’est ce que nous apprend Jose Alvarez Haya ce dimanche. D’après le journaliste espagnol officiant dans l’émission El Chiringuito , Lautaro Martinez serait bien le grand objectif du FC Barcelone pour renforcer son attaque au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts. Pour autant, les Catalans ne seraient pas pressés de boucler le deal puisqu’ils seraient conscients du fait que l’Argentin ne cherchera pas à mettre la pression sur l’Inter avant la fin de la saison en cours. De plus, les pensionnaires du stade Giuseppe Meazza ne souhaiteraient pas vendre leur joueur avant le mois de juillet et auraient l’intention de recruter un top buteur pour remplacer El Toro si celui-ci venait à s’en aller. Par conséquent, l’opération Lautaro Martinez serait en stand-by à l’heure actuelle, tandis que le Barça compterait régler ses problèmes financiers entre-temps en se séparant de joueurs tels que Philippe Coutinho, Nelson Semedo ou encore Samuel Umtiti. Ces trois joueurs pourraient en effet rapporter de conséquentes liquidités au FC Barcelone dans l’optique de satisfaire les prétentions économiques de l’Inter pour lâcher Lautaro Martinez… à moins qu’il ne vienne finalement à prolonger son contrat.

L’Inter aimerait prolonger le contrat de Lautaro Martinez !