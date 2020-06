Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme sortie sur la situation de Neymar !

Publié le 21 juin 2020 à 12h45 par D.M.

Alors que la presse espagnole ne cesse d'évoquer un possible retour de Neymar au FC Barcelone, la journaliste brésilienne Isabela Pagliari assure que le joueur est pleinement impliqué dans son aventure au PSG.

Une fois n'est pas coutume, Neymar fait la Une de la presse espagnole ce dimanche. Sport annonce en effet que le FC Barcelone pourrait de nouveau tenter sa chance dans ce dossier et pourrait proposer un échange pour parvenir à un deal avec le PSG. D’autant plus que, selon le quotidien, Neymar « fera tout pour quitter Paris cet été . » Alors que le joueur s’apprête à retrouver les terrains d’entraînements ce lundi après de courtes vacances à Saint-Tropez, la journaliste brésilienne Isabela Pagliari l’assure : Neymar se sent bien au PSG.

« Il se sent très bien au PSG en ce moment »