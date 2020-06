Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Neymar sur le point d'être relancé à cause de... Lautaro Martinez ?

Publié le 21 juin 2020 à 11h30 par Dan Marciano

Lautaro Martinez se dirigeait vers un transfert au FC Barcelone, mais les négociations avec l’Inter seraient dans l'impasse. Ainsi, les dirigeants catalans auraient l'intention de rouvrir le dossier Neymar et pourraient proposer un nouveau deal au PSG lors du prochain mercato.

6 buts en 3 matchs. Depuis la reprise de la Liga après une longue coupure suite à la crise sanitaire, l’attaque du FC Barcelone a retrouvé son efficacité et ce, malgré un match nul ce vendredi face au FC Séville (0-0). Pourtant, les dirigeants catalans se seraient fixés comme priorité de renforcer le secteur offensif lors du prochain mercato et de préparer la succession de Luis Suarez (33 ans) qui s’approche doucement de la retraite. Ainsi, le FC Barcelone voudrait miser sur Lautaro Martinez. L’avant-centre argentin brille sous le maillot de l’Inter et son arrivée en Catalogne est évoquée depuis plusieurs mois. Mais ce dossier traîne en longueur. Les deux parties peinent à trouver un accord et ce transfert pourrait être remis en cause. Un nouvel épisode qui pourrait relancer le feuilleton Neymar.

Ça coince pour le transfert de Lautaro Martinez

Agé de 22 ans et performant sur le front de l’attaque, Lautaro Martinez présente le profil parfait pour remplacer, à terme, Luis Suarez. D’autant plus qu’il pourrait retrouver sous le maillot blaugrana son partenaire en sélection Lionel Messi. Alors que Quique Setién aurait donné son accord et que ce transfert semblait être sur la bonne voie, les négociations seraient pour l’heure dans l’impasse. Comme l’avait confié le directeur sportif de l’Inter Piero Ausilio à Sky Sports le 29 mai dernier, le Barça devra payer la cause libératoire de Lautaro Martinez fixée à 111M€ s’il veut se l’offrir : « Si le Barça a contacté Lautaro, ils savent qu'ils doivent payer sa clause de libération ou alors il ne quittera pas l'Inter. Nous n'avons pas parlé avec Lautaro du Barça parce que nous voulons le garder. » Le club catalan, qui a perdu énormément d’argent en raison de la crise sanitaire, ne souhaiterait pas payer une telle somme lors du prochain mercato. Selon les informations de Sport de ce dimanche, certains membres du conseil d’administration auraient des doutes sur la faisabilité de cette opération. Malgré la nécessité de recruter un numéro 9 lors du prochain mercato, le FC Barcelone pourrait être tenté de mettre de côté ce dossier Lautaro Martinez et de nouveau tenter le coup pour rapatrier… Neymar.

Le Barça face à un gros dilemme