Mercato - OM : Un scénario catastrophe prend forme pour Thauvin !

Publié le 21 juin 2020 à 10h30 par A.M.

En fin de contrat dans un an, Florian Thauvin semble encore loin d'une prolongation de son bail ce qui jette un froid sur son futur à l'OM avec la crainte d'un départ libre durant l'été 2021.

Comme révélé par le10sport.com le 9 mars dernier, un départ libre de Florian Thauvin semble prendre forme. Et pour cause, compte tenu de son imposant salaire, l'international français pourra difficilement trouver un terrain d'entente pour prolonger son contrat qui prend fin en juin 2021. D'ailleurs, toujours selon nos informations, l'OM n'a toujours pas entamé les discussions afin d'étendre le bail de son ailier de 27 ans. Et c'est plus par contrainte que par volonté. Le club phocéen n'a effectivement pas les moyens de ses ambitions pour prolonger Florian Thauvin.

Un départ libre de Thauvin se confirme