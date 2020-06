Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait activé une nouvelle piste en Ligue 1 !

Publié le 21 juin 2020 à 10h15 par A.M.

En quête de renforts au poste de latéral droit, le Paris Saint-Germain songerait à Léo Dubois pour remplacer Thomas Meunier. Un profil qui présente également l'avantage de pouvoir remplir le quota de joueurs formés en France pour les listes en Ligue des Champions.

Cet été, le Paris Saint-Germain aura différents postes à renforcer sur le mercato. En effet, Leonardo souhaite attirer au moins un milieu de terrain, deux dans l'idéal, un latéral gauche, un défenseur central, une doublure de Keylor Navas dans les buts, mais également un latéral droit afin de compenser le départ de Thomas Meunier dont le contrat ne sera pas prolongé et qui devrait s'engager au Borussia Dortmund. Dans cette optique, certains noms ont déjà circulé comme celui d'Hamari Traoré (Rennes), mais également ceux d'Adam Marusic (Lazio Rome) ou encore Sergiño Dest (Ajax Amsterdam). Mais ce ne sont pas les seuls.

Le PSG pense à Léo Dubois