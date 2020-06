Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud prend une incroyable décision pour Strootman !

Publié le 21 juin 2020 à 10h00 par A.M.

En quête de liquidités pour cet été, l'OM cherche également à alléger sa masse salariale. Une situation qui pourrait pousser le club phocéen à un grand sacrifice avec Kevin Strootman.

Cet été, l'Olympique de Marseille devra vendre afin de rééquilibrer ses comptes. Désormais assuré de disputer la Ligue des Champions, le club phocéen a toutefois écopé d'une amende de 3M€ ainsi que de 15% sur les revenus européens de la saison prochaine, soit au moins 6M€. Toujours en quête de son directeur du football, l'OM doit donc mener une stratégie délicate sur le mercato, à savoir vendre de façon importante tout en renforçant son effectif à moindre coût afin de ne pas faire que de la figuration en Ligue des Champions. Dans cette optique, plusieurs joueurs seront poussés au départ, à commencer par Kevin Strootman qui fait plus que jamais partie des indésirables.

Strootman pourrait partir pour... 0€ !