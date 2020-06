Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mané, Mbappé... Une nouvelle opération titanesque au programme ?

Publié le 21 juin 2020 à 8h45 par A.D. mis à jour le 21 juin 2020 à 8h47

Comme nous vous l'avons révélé en exclusivité, Jürgen Klopp en pince pour Kylian Mbappé et l'a déjà contacté directement pour lui faire part de son intérêt. Alors que le PSG s'intéresserait à Sadio Mané, un échange XXL pourrait bientôt être étudiée.

Jürgen Klopp est tombé sous le charme de Kylian Mbappé. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, le coach de Liverpool est totalement séduit par la star du PSG et lui a déjà fait savoir. Après avoir contacté Wilfrid Mbappé pour lui faire part de son intérêt pour son fils, Jürgen Klopp s'est également rapproché de Kylian Mbappé. Selon nos informations du 7 mai, le technicien des Reds a lancé son opération séduction en échangeant à plusieurs reprises avec le champion du monde français. Et pour pouvoir attirer Kylian Mbappé vers Liverpool, l'Allemand pourrait se servir de Sadio Mané.

Sadio Mané + 221M€ pour Kylian Mbappé ?