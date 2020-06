Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Bayern Munich pourrait s'attaquer à un nouveau crack de Leonardo !

Publié le 21 juin 2020 à 1h45 par H.G.

Alors que le Bayern Munich accueillera prochainement Tanguy Kouassi et qu’il est intéressé par le profil d’Adil Aouchiche, l’écurie bavaroise aurait également des vues sur un autre jeune issu du centre de formation du PSG.

Les noms du Bayern Munich et du PSG sont fréquemment liés ces derniers jours quand il s'agit d’aborder la prochaine fenêtre estivale des transferts. En effet, les Bavarois sont parvenus à convaincre le jeune Tanguy Kouassi de rejoindre leurs rangs où il s’engagera pour une durée de quatre ans, comme le10sport.com vous l’a annoncé. Parallèlement, les champions de Bundesliga ont des vues sur Adil Aouchiche, l’autre grande pépite du PSG sur le départ, comme nous vous l’avons également annoncé vendredi. Dans l’autre sens, les pensionnaires du Parc des Princes sont vivement intéressés par la perspective d’accueillir Lucas Hernandez afin de remplacer Thiago Silva et auraient déjà discuté avec leurs homologues allemands à son sujet d'après nos informations. Et alors que David Alaba ou Jérome Boateng ont aussi été liés au PSG dernièrement, il se pourrait que le Bayern Munich ait maintenant jeté son dévolu sur une troisième pépite parisienne.

Le Bayern Munich s’intéresserait à El Chadaille Bitshiabu !

D’après les informations de Julien Maynard, le Bayern Munich s’intéresserait de près au profil de El Chadaille Bitshiabu, un jeune défenseur du PSG âgé de seulement 15 ans. Ce dernier a la particularité de mesurer 1m95 malgré son jeune âge et est considéré comme l’un des jeunes joueurs les plus prometteurs du centre de formation de l’écurie parisienne. Après Tanguy Kouassi et peut-être Adil Aouchiche, il semblerait donc que les pensionnaires de l’Allianz Arena n’aient toujours pas fini de lorgner sur les jeunes pousses du PSG. Affaire à suivre...