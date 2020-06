Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Aulas a tenté un énorme coup avec une star de Tuchel !

Publié le 21 juin 2020 à 9h15 par A.M.

En quête de renforts défensifs d'expérience, l'Olympique Lyonnais n'est pas passé à côté de la situation de Thiago Silva, dont le contrat au PSG prend fin le 30 juin. Mais après s'être renseignés, les Gones ont été refroidis par le salaire du Brésilien.

C'est la fin d'une longue histoire. Leonardo a en effet confirmé que Thiago Silva ne prolongerait pas l'aventure au PSG au-delà de son contrat qui prend fin le 30 juin. Le capitaine parisien, arrivé en 2012, a toutefois accepté une dernière pige pour finir la Ligue des Champions au mois d'août avant de se lancer dans un nouveau projet qu'il n'a visiblement pas encore trouvé. Et pourtant, Thiago Silva ne devrait pas manquer de sollicitations, puisque comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Carlo Ancelotti a notamment contacté O Monstro pour le convaincre de le rejoindre à Everton. Et ce n'est pas tout.

L'OL s'est renseigné pour Thiago Silva