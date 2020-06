Foot - Mercato - FC Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette énorme annonce dans le feuilleton Lautaro Martinez !

Publié le 21 juin 2020 à 16h00 par La rédaction

Alors que Lautaro Martinez est critiqué pour son manque d’investissement avec l’Inter, le joueur a reçu le soutien de Fabio Radaelli son ancien entraîneur.

Alors que le transfert de Lautaro Martinez s’éternise, le joueur commencerait à agacer en Lombardie. En effet, alors qu’il continue de jouer avec l’Inter Milan, en attendant que son avenir se décante, il est reproché au joueur de ne pas s’investir suffisamment pour le club et de penser trop à son transfert vers le Barça. Les supporters milanais ont donc critiqué le comportement de leur joueur. Toutefois Lautaro Martinez ne manque visiblement pas de soutiens.

« Lautaro ne pense pas à Barcelone »