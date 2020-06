Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Edinson Cavani ne voudrait plus faire de cadeaux à Leonardo !

Publié le 21 juin 2020 à 16h30 par Amadou Diawara

Lors du dernier mercato hivernal, Edinson Cavani aurait souhaité rejoindre l'Atlético, mais le PSG aurait bloqué son départ. Contrarié depuis cet épisode, El Matador ne voudrait plus rendre le moindre service au club de la capitale. Pour cette raison, le meilleur buteur de l'histoire du PSG (200 réalisations) aurait décidé de faire ses valises dès la fin de son contrat le 30 juin et de ne pas finir la saison européenne sous les couleurs parisiennes.

Edinson Cavani ne devrait plus endosser la tunique du PSG. Transféré dans le club de la capitale en juillet 2013, El Matador arrive en fin de contrat. Lié au PSG jusqu'au 30 juin, l'international uruguayen serait plus que jamais sur le départ. Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Edinson Cavani s'apprêterait donc à prendre le large, et ce, sans finir la saison européenne. En effet, comme l'ont indiqué Marca et RMC Sport , le meilleur buteur de l'histoire du PSG (200 réalisations) aurait décidé de mettre un terme à son aventure parisienne dès la fin du mois de juin. Ainsi, Edinson Cavani n'aurait pas l'intention d'étendre son bail de deux mois pour pouvoir disputer la fin de la Ligue des Champions avec l'écurie parisienne. Et ce choix s'expliquerait par deux raisons.

Cavani aurait du mal à digérer son faux départ à l'Atlético

Premièrement, Edinson Cavani aurait déjà déniché son prochain club. D'après les indiscrétions du Parisien , divulguées dans ses colonnes ce dimanche, El Matador aurait trouvé un accord avec sa nouvelle écurie. Ce qui l'empêcherait de finir la saison européenne avec le PSG. Deuxièmement, Edinson Cavani n'aurait pas du tout digéré son transfert avorté à l'Atlético. Conscient que la direction du PSG ne lui offrirait pas un nouveau contrat, le numéro 9 parisien aurait souhaité s'engager avec les Colchoneros dès le mois de janvier. Toutefois, les têtes pensantes parisiennes, et Leonardo en particulier, auraient été trop gourmandes et aurait fait capoter son départ. Mécontent de l'attitude de sa direction sur ce dossier, Edinson Cavani ne voudrait plus rendre le moindre service au PSG. D'où sa décision de partir dès la fin de son contrat et de ne pas soutenir son équipe pour la suite de la Ligue des Champions. De leur côté, les dirigeants du PSG estimeraient avoir fait le maximum pour conserver Edinson Cavani les deux prochains mois et qu'il était possible de trouver un terrain d'entente. Reste désormais à savoir où l'attaquant de 33 ans posera ses valises en juillet.

Cavani toujours en contact avec Diego Simeone ?