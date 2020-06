Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette nouvelle révélation dans le dossier Cavani !

Publié le 21 juin 2020 à 11h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Edinson Cavani aurait déjà trouvé un nouveau club. Pour cette raison, entre autres, le buteur uruguayen n'aurait pas l'intention de finir la Ligue des Champions avec le PSG.

Quelle sera la prochaine destination d'Edinson Cavani ? En fin de contrat le 30 juin, El Matador ne défendra pas les couleurs du PSG la saison prochaine comme l'a annoncé Leonardo. Après sept saisons de bons et loyaux services, le meilleur buteur de l'histoire du PSG va changer de cap dans quelques jours. Alors que la saison a été suspendue par le coronavirus, Edinson Cavani aurait pu voir son contrat étendu de deux mois pour pouvoir disputer la fin de la Ligue des Champions avec le club parisien. Toutefois, l'international uruguayen en aurait décidé autrement.

Edinson Cavani aurait une dent contre la direction du PSG