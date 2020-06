Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Edinson Cavani destiné à l'Atlético ? La réponse !

Publié le 21 juin 2020 à 13h15 par A.D.

Lors du dernier mercato hivernal, Edinson Cavani serait passé tout près de rejoindre l'Atlético. En instance de départ au PSG, El Matador serait toujours en contact avec les Colchoneros.

Edinson Cavani aurait déniché un nouveau club. En fin de contrat le 30 juin, El Matador ne devrait plus porter les couleurs du PSG, pas même pour finir la Ligue des Champions. Selon les dernières informations du Parisien , Edinson Cavani aurait décidé de ne pas étendre son bail de deux mois pour deux raisons. Premièrement, le meilleur buteur de l'histoire du PSG aurait trouvé un accord avec son prochain club. Un accord qui l'empêcherait de finir la saison européenne avec le club de la capitale. Deuxièmement, Edinson Cavani en voudrait à sa direction pour son transfert avorté à l'Atlético en janvier et ne voudrait plus leur «rendre service». Mais Madrid est-elle la prochaine destination de l'attaquant de 33 ans ?

Edinson Cavani toujours en contact avec l'Atlético ?