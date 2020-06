Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vers un retour de Batshuayi ? La réponse !

Publié le 22 juin 2020 à 9h15 par A.M.

Depuis son départ de l'OM en 2016, Michy Batshuayi peine à confirmer ses promesses et à justifier les 40M€ investis par Chelsea. Malgré tout, un retour à Marseille n'est pas à l'ordre du jour.

Arrivé en 2014 à l'Olympique de Marseille, Michy Batshuayi a rapidement confirmé ses promesses. Remplaçant prolifique lors de sa première saison sous les ordres de Marcelo Bielsa, l'attaquant belge a ensuite pris la succession d'André-Pierre Gignac et inscrit 17 buts en Ligue 1 à l'occasion de sa seconde saison à l'OM. Il rejoint ainsi Chelsea durant l'été 2016 pour 40M€, une belle affaire pour Vincent Labrune. Mais chez les Blues , le Diable Rouge peine à confirmer et ne s'est jamais imposé comme un titulaire indiscutable, enchaînant les prêts au Borussia Dortmund, à Valence puis à Crystal Palace. Mais rien n'y fait, il est toujours derrière Tammy Abraham dans la hiérarchie. Et alors que l'OM est en quête d'un renfort offensif, le nom de Michy Batshuayi est tout naturellement revenu dans la discussion.

Batshuayi à l'OM, ce n'est pas pour tout de suite