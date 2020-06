Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Gros coup de froid pour Villas-Boas avec M’Baye Niang ?

Publié le 22 juin 2020 à 8h15 par G.d.S.S.

Annoncé comme étant l’une des grandes priorités de l’OM pour cet été, M’Baye Niang serait également très attiré par la perspective d’un transfert au Qatar où il intéresse le club d’Al-Duhail. Explications.

Depuis plusieurs semaines, le nom de M’Baye Niang (25 ans) ne cesse d’être associé à l’OM puisqu’André Villas-Boas voudrait attirer l’attaquant sénégalais du Stade Rennais pour renforcer son secteur offensif. Mais comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité, l’AS Monaco est aussi sur le coup pour Niang, qui figurerait également sur les tablettes du club qatari d’Al-Duhail. En clair, la concurrence s’avère très rude pour l’OM, d’autant que le joueur serait attiré par ces autres perspectives…

Niang attiré par le Qatar ?