Mercato - OM : Quel sera le premier joueur vendu par Eyraud cet été ?

Publié le 22 juin 2020 à 8h00 par La rédaction

Cet été, plusieurs joueurs de l'OM pourraient plier bagage. Mais selon vous, quel sera le premier à partir ?

Même si l'OM a échappé au pire dans le cadre du fair-play financier, le club phocéen va malgré tout devoir vendre certains joueurs cet été pour renflouer ses caisses. En effet, l'OM disputera bien la prochaine Ligue des Champions mais va devoir s'acquitter d'une amende de 3M€ et d'une retenue de 15% sur ses revenus liés aux compétitions européennes, à savoir 6M€ minimum. De nouvelles pertes qui n'étaient pas prévues par la direction phocéenne, et cela va entraîner des départs. Personne n'est intransférable dans l'effectif d'André Villas-Boas, mais plusieurs joueurs semblent plus proches de la sortie à l'OM.

Qui partira en premier ?

En effet, L'Équipe a révélé ce dimanche que Jacques-Henri Eyraud était notamment disposé à laisser partir très facilement Kevin Strootman et Kostas Mitroglou, au point de les libérer de leur contrat afin d'alléger la masse salariale. Concernant Florian Thauvin, sa situation contractuelle (lié à l'OM jusqu'en 2021) fait que le club phocéen pourrait accepter son départ pour moins de 20M€ afin d'éviter de le voir partir librement l'année prochaine. De leurs côtés, Boubacar Kamara, Dujet Caleta-Car, Morgan Sanson, Maxime Lopez ou encore Nemanja Radonjic disposent d'une belle cote sur le marché. En cas d'offre satisfaisante, difficile alors d'imaginer l'OM refuser un transfert. L'été s'annonce donc mouvementé.



