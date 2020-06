Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud a raté un joli coup à moins de 4M€ !

Publié le 22 juin 2020 à 11h15 par A.M.

Un quête d'un latéral gauche, l'OM s'est penché sur la situation d'Hassane Kamara qui va finalement s'engager avec l'OGC Nice pour une somme comprise entre 2 et 4M€.

Cet été, l'Olympique de Marseille sera à l'affût de jolis coups. Compte tenu de ses difficultés financières et de son obligation de vendre avant de recruter, l'OM ne pourra pas faire de folies. En quête d'un latéral gauche notamment, afin de concurrencer Jordan Amavi, le club phocéen semblait avoir trouvé le profil idéal avec Hassane Kamara auteur d'une très belle saison avec le Stade de Reims. Mais toujours dans l'attente de son « head of football », l'OM prend du retard sur son mercato et l'OGC Nice en a profité pour griller la politesse à Jacques-Henri Eyraud sur un dossier pourtant accessible financièrement.

Kamara à Nice pour moins de 4M€