Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo tente bien un coup complètement inattendu !

Publié le 22 juin 2020 à 9h45 par A.M.

Comme révélé ces dernières heures, Leonardo semble bel et bien avoir proposé une prolongation de contrat à Layvin Kurzawa pour les quatre prochaines saisons.

Et si Leonardo s'éviter un gros chantier ? En effet, après avoir acté les départs de Thiago Silva, Edinson Cavani, Eric Maxim Choupo-Moting et Thomas Meunier, le directeur sportif du PSG pourrait toutefois décider de conserver Layvin Kurzawa dont le contrat prend fin le 30 juin. France Football a effectivement révélé que Leonardo négociait non seulement avec l'entourage de l'ancien Monégasque pour une pige de deux mois afin de terminer la Ligue des Champions avec le PSG, mais il aurait également transmis une prolongation de quatre ans au latéral gauche français. Et la tendance se confirme.

Leonardo veut conserver Kurzawa