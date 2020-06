Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Abidal aurait changé son fusil d'épaule pour Lautaro Martinez !

Publié le 22 juin 2020 à 8h30 par A.D.

Lautaro Martinez serait toujours la grande priorité du FC Barcelone en attaque. Toutefois, le club catalan aurait changé d'approche et serait prêt à patienter jusqu'au moins d'aout pour en finir.

Le Barça aurait coché le nom de Lautaro Martinez pour qu'il devienne l'héritier de Luis Suarez. Alors qu'il a déjà fêté ses 33 ans, le buteur uruguayen, peu épargné par les pépins physiques, ne représente plus l'avenir du FC Barcelone. Dans cette optique, la direction blaugrana, et en particulier Eric Abidal, souhaiterait absolument recruter son successeur. Et pour endosser ce rôle, le secrétaire technique du Barça aurait opté pour Lautaro Martinez en priorité. Et malgré l'intransigeance de l'Inter, qui ne voudrait pas vendre son attaquant argentin à moins de 111M€, les Catalans ne voudraient pas se laisser abattre.

Eric Abidal prêt à faire preuve de patience pour Lautaro ?