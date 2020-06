Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une avancée majeure pour ce deal XXL ?

Publié le 22 juin 2020 à 7h00 par H.G.

Alors qu’Arthur Melo est annoncé avec insistance vers la Juventus dans le cadre d’un échange avec Miralem Pjanic, il se pourrait que ce deal entre le FC Barcelone et les Bianconeri connaisse une avancée de taille dans les prochaines heures.

Bien qu’il soit considéré comme l’un des éléments les plus prometteurs du FC Barcelone, Arthur Melo pourrait quitter le club catalan cet été seulement deux ans après son arrivée en provenance de Grêmio. En effet, les Blaugrana aimeraient apporter un coup de fraîcheur à leur entrejeu et cibleraient dans cette optique Miralem Pjanic qui, malgré ses 30 ans, pourrait apporter toute son expérience au milieu de Quique Setién. Parallèlement, Ivan Rakitic et Arturo Vidal ne seraient pas retenus par le Barça à un an du terme de leur contrat, tandis qu’Arthur Melo pourrait faire le chemin inverse du milieu bosnien en rejoignant la Juventus pour permettre la venue de l’ancien lyonnais. Seulement voilà, cette volonté du FC Barcelone ne serait qu’unilatérale dans la mesure où le milieu brésilien n’aurait aucune intention de quitter la Catalogne cet été, chose qui compliquerait grandement l’opération Miralem Pjanic. Pour autant, de l’autre côté des Alpes, on croit savoir que la situation pourrait prochainement se débloquer.

Arthur Melo finalement prêt à accepter d’aller à la Juventus ?

D’après les informations TuttoMercatoWeb , les prochaines heures pourraient être décisives pour ce deal d’échange entre Miralem Pjanic et Arthur Melo. Le ciel commencerait à s’éclaircir dans ce feuilleton dans la mesure où il y aurait désormais une ouverture pour un départ de l’international brésilien du FC Barcelone, et cela en dépit de sa position officielle qui est de marteler qu’il ne souhaite pas s’en aller. Par conséquent, du fait de cette fenêtre de tir possible, de nouveaux contacts devraient avoir lieu ces prochaines heures entre les différentes parties. Reste à savoir si ceux-ci permettront enfin une avancée de taille pour ce chassé croisé entre Arthur Melo et Miralem Pjanic que négocient depuis plusieurs semaines la Juventus et le Barça. Réponse dans les heures à venir…