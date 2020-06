Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Sarri met les choses au clair pour Pjanic !

Publié le 21 juin 2020 à 23h30 par La rédaction

Annoncé avec insistance loin de la Juventus la saison prochaine, Miralem Pjanic serait en froid avec son entraîneur Maurizio Sarri. Cependant, le coach italien nie tout clash avec son milieu de terrain...

Pjanic et Sarri en froid ? Pas vraiment. Pisté par Barcelone, le PSG et Chelsea, l’international bosnien de la Juventus aurait déjà donné son accord au Barça pour un transfert la saison prochaine. Les négociations traînent pourtant depuis des semaines, puisqu’Arthur Melo continue de refuser tout départ du FC Barcelone. Annoncé en froid avec son entraîneur, notamment après des prestations plus que moyennes face à l’OL en Ligue des Champions et face au Napoli en finale de Coupe d’Italie, Pjanic pousserait pour un départ de la Juve la saison prochaine. Cependant, Sarri nie tout clash avec son milieu de terrain...

« Il a un rôle très important dans notre milieu de terrain »