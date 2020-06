Foot - Mercato

Mercato : Giroud en rajoute une couche sur le transfert de Werner !

Publié le 21 juin 2020 à 23h05 par La rédaction

Titulaire et buteur ce dimanche face à Aston Villa (2-1), Olivier Giroud a assuré ne pas avoir peur de la concurrence qu’imposera Timo Werner la saison prochaine sur le front de l’attaque de Chelsea.