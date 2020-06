Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pour cette piste d’Eyraud, c’est bouclé !

Publié le 21 juin 2020 à 22h30 par Th.B.

Alors que l’OM aurait activé la piste menant à Hassane Kamara, le latéral gauche de Reims va signer à l’OGC Nice dans les prochaines heures comme le directeur général du football niçois l’a assuré sur les ondes d’Europe 1.

Comme l’été dernier, l’OM ferait du recrutement d’une doublure à Jordan Amavi une priorité pour le mercato. Et à en croire les révélations de Foot Mercato , le club phocéen se serait récemment penché sur le profil d’Hassane Kamara qui pourrait quitter le Stade de Reims contre une somme se situant entre 3 et 5M€. La situation a considérablement évoluée ces dernières heures au cours desquelles Nice Matin et RMC Sport ont assuré que la prochaine destination du latéral gauche de 26 ans ne sera pas l’OM, mais l’OGC Nice pour une indemnité de transfert de 4M€. Et Kamara se rapproche les heures passantes du club niçois.

« Hassane Kamara passera sa visite médicale demain »

De passage sur le plateau d’ Europe 1 Sport , Julien Fournier a mis fin à tout suspense en confirmant la tendance pour Hassane Kamara. Le directeur général de l’’OGC Nice a assuré que le latéral gauche du Stade de Reims effectuera ses tests médicaux lundi avant de signer pour le club azuréen. « Morgan Schneiderlin devrait s’engager dès lundi, il a passé la visite médicale, il manque la signature d’Everton. Hassane Kamara la passera demain. Il devrait être très bientôt un joueur de l’OGC Nice ».