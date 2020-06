Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers une désillusion pour ce champion du monde ?

Publié le 21 juin 2020 à 22h15 par Th.B.

Dans le viseur de Leonardo, Jerome Boateng ne serait plus aussi ouvert à un départ du Bayern Munich qu’avant. Le directeur sportif du PSG verrait sa fenêtre de tir se diminuer pour le champion du monde de 2014.

Et si le successeur de Thiago Silva, dont le contrat ne sera pas renouvelé après expiration le 30 juin prochain, se trouvait au Bayern Munich ? D’après divers médias, les profils de Lucas Hernandez, de David Alaba et de Jerome Boateng sont surveillés de près par Leonardo. Le10sport.com vous révélait d’ailleurs en exclusivité que de nombreux échanges avaient eu lieu entre le PSG et le Bayern au sujet de Lucas Hernandez et vous faisait part de l’évocation d’un paiement échelonné pour le champion du monde tricolore (quatre versements distincts). La piste menant à Jerome Boateng serait également prise en sérieuse considération, et à l’instar de David Alaba, le contrat de Boateng ne court que jusqu’en juin 2021. Néanmoins, son départ ne serait plus forcément d’actualité.

Boateng plus très chaud pour quitter le Bayern ?