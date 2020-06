Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est averti pour la succession de Thiago Silva

Publié le 21 juin 2020 à 18h45 par Th.B.

Dans les petits papiers du PSG pour succéder à Thiago Silva, Jerome Boateng dispose d’un contrat assez court avec le Bayern Munich puisqu’il expirera en juin 2021. Néanmoins, le club bavarois pourrait rapidement remédier à cette situation.

Certes, Thiago Silva pourrait ne pas avoir disputé ses derniers matchs avec le PSG avant le confinement puisqu’il peut toujours trouver un terrain d’entente avec Paris pour prolonger de quelques semaines son contrat qui arrivera à expiration le 30 juin. Néanmoins, Leonardo a fait savoir au JDD que son bail ne sera pas prolongé pour une saison supplémentaire. Ainsi, le directeur sportif du PSG travaillerait d’arrache pied et testerait le marché afin de lui dénicher un successeur au sein de la charnière centrale parisienne. En plus de Lucas Hernandez et de David Alaba, Leonardo songerait à Jerome Boateng dont l’engagement contractuel actuel avec le Bayern Munich n’est viable que jusqu’en juin 2021. Mais la donne pourrait rapidement changer.

Des discussions prévues à la fin de la saison entre Boateng et le Bayern ?