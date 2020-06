Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thomas Meunier a trouvé son prochain club !

Publié le 21 juin 2020 à 16h15 par La rédaction

Thomas Meunier devrait bel et bien quitter le PSG et rejoindre le Borussia Dortmund. Le joueur aurait trouvé un accord avec le club allemand et devrait signer un contrat de quatre ans.

Ils sont nombreux à arriver en fin de contrat au PSG. Edinson Cavani, Thiago Silva, Eric Maxim Choupo-Moting et Thomas Meunier ne devraient plus porter le maillot parisien la saison prochaine. Leonardo ne compte pas rallonger leur bail et ces joueurs devraient quitter le club lors du prochain mercato. Toutefois, certains joueurs à l’instar de Thiago Silva ou encore d’Eric Maxim Choupo-Moting pourraient prolonger leur contrat de quelques semaines afin de disputer la suite et fin de la Ligue des champions. Mais ce ne sera pas le cas de tout le monde puisque Thomas Meunier devrait bel et bien faire ses valises le 30 juin prochain.

Accord avec le Borussia Dortmund pour le transfert de Meunier