Mercato - PSG : Enorme couac pour l'avenir de Thomas Meunier ?

Publié le 21 juin 2020 à 18h15 par A.D.

Alors qu'il se dirigerait vers le Borussia Dortmund, Thomas Meunier ne devrait pas finir la Ligue des Champions avec le PSG. Les trois parties ne seraient pas parvenus à trouver un accord pour que le Belge reste à Paris quelques semaines supplémentaires.

Thomas Meunier ne devrait plus porter le maillot du PSG. Transféré dans le club de la capitale à l'été 2016, l'international belge arrive au bout de son contrat. Lié au PSG jusqu'au 30 juin, Thomas Meunier devrait donc rejoindre le Borussia Dortmund cet été. D'après les indiscrétions de plusieurs médias français, dont Le Parisien et RMC Sport , l'ancien de Brugge aurait trouvé un accord avec la direction du BVB. Alors que la Ligue des Champions se terminera en aout, Thomas Meunier aurait pu étendre son bail de deux mois pour terminer son aventure européenne avec le PSG. Mais cela ne devrait pas être le cas.

Un désaccord juridique entre le PSG, Meunier et Dortmund ?