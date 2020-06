Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Quand Joey Barton se positionne pour la succession de Villas-Boas !

Publié le 21 juin 2020 à 17h15 par La rédaction

Actuellement entraîneur de Fleetwood Town en League One (troisième division anglaise), Joey Barton ne semble pas contre l'idée de prendre les rênes de l'OM à l'avenir.

Joey Barton n’oublie pas l’OM. Passé par le club phocéen en prêt lors de la saison 2012/2013, Barton est rapidement rentré dans le cœur des supporters marseillais grâce à son fort caractère et à son fameux « clash » avec Zlatan Ibrahimovic lors d'un Classico face au PSG en 2013. Toujours intéressé par les résultats de l’OM, l’ancien international anglais (1 sélection) ne serait pas contre l’idée d’entraîner un jour l’OM…

« J’essaierai d’être meilleur comme entraîneur de l’OM que je l’ai été comme joueur »