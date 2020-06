Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le dossier M'Baye Niang dans l’impasse !

Publié le 21 juin 2020 à 12h00 par La rédaction

Annoncé proche de l’OM il y a quelques semaines, M'Baye Niang semble désormais s’être éloigné de Marseille.

Depuis de nombreuses semaines, M'Baye Niang fait régulièrement l’actualité à Marseille. Le joueur du Stade Rennais est annoncé dans le viseur du club phocéen. Certaines sources indiquaient il y a peu que le joueur était tout proche de l’OM et que sa signature était imminente. Pourtant la piste semble s’être refroidie depuis plusieurs jours, d'autant plus que le joueur aurait la possibilité de rejoindre le Qatar. Si le Sénégalais s’est quelque peu éloigné, ce serait notamment en raison de la situation actuelle de l’OM.

L’OM attend pour M'Baye Niang