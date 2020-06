Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo n'aurait plus aucun espoir pour Adil Aouchiche !

Publié le 21 juin 2020 à 15h45 par A.D.

Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, Adil Aouchiche se dirige vers la sortie et est suivi de très près par l'ASSE, le Bayern et le Bayer. Selon Abdellah Boulma, la pépite de 17 ans n'a pas trouvé de terrain d'entente avec le PSG et serait plus que jamais condamné à partir.

En fin de contrat à l'issue du mois de juin, Adil Aouchiche est plus que jamais sur le départ. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, la pépite de 17 ans se rapprochait dangereusement de l'ASSE. Toutefois, selon nos informations de ce samedi, deux clubs de Bundesliga se mue actuellement en trouble-fêtes sur ce dossier. En effet, le Bayern et le Bayer ont lancé une offensive pour Adil Aouchiche. Des assauts qui font actuellement tourner la tête du jeune talent du PSG.

Un départ assuré pour Aouchiche ?

Sur son compte Twitter , Abdellah Boulma s'est également penché sur le cas d'Adil Aouchiche. D'après son post, la pépite de 17 ans et son entourage, qui auraient réclamé du temps de jeu, ne seraient pas parvenus à se mettre d'accord avec la direction du PSG et Leonardo en particulier. Poussé par son clan, Adil Aouchiche serait ainsi assuré de quitter le PSG. Sur le départ, le joueur formé dans la capitale française aurait plusieurs pistes sur la table et notamment celle menant à l'ASSE, conformément aux indiscrétions du 10 Sport .