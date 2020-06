Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce prétendant qui attendrait un signe de Thiago Silva...

Publié le 21 juin 2020 à 21h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Thiago Silva devrait prolonger de deux mois avec le PSG pour finir la Ligue des Champions, avant de prendre le large. Sondé par la Fiorentina, O Monstro n'aurait pas fermé la porte à un départ à La Viola.

Arrivé au PSG à l'été 2012, O Monstro devrait migrer vers de nouveaux horizons cet été. Engagé jusqu'au 30 juin, le capitaine du PSG devrait étendre son bail de deux mois et poursuivre l'aventure européenne avec le club de la capitale, avant de prendre le large après huit saisons de bons et loyaux services. Mais quelle sera la prochaine destination de Thiago Silva ? Selon les informations de Gianluca Di Marzio, divulguées il y a quelques jours, il pourrait s'agir de la Fiorentina. A en croire le journaliste italien, La Viola verrait d'un bon oeil le recrutement de l'international brésilien et l'aurait déjà approché pour se renseigner sur sa disponibilité. Si d'après Gianluca Di Marzio, Thiago Silva aurait ouvert la porte à un départ à Florence, La Nazione défendrait une toute autre thèse.

Thiago Silva ferait patienter la Fiorentina