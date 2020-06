Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Alex Telles pourrait bien engendrer un coup de tonnerre à Paris !

Publié le 22 juin 2020 à 10h45 par A.M.

En quête d'un latéral gauche en vue de la saison prochaine, Leonardo aurait décidé de revoir ses plans en offrant une prolongation de contrat à Layvin Kurzawa. Et pour cause, le FC Porto aurait revu ses exigences à la hausse pour Alex Telles.

Cet été, Leonardo va avoir du pain sur la planche. Et pour cause, plusieurs joueurs arrivent en fin de contrat et il faudra les remplacer. C'est le cas d'Edinson Cavani, Thiago Silva, Eric Maxim Choupo-Moting ou encore Thomas Meunier. Et il y a encore quelques jours, Layvin Kurzawa était également concerné. Mais comme révélé par France Football, Leonardo aurait finalement décidé de lui offrir une prolongation de quatre ans, ce qui n'était pas dans les plans jusque-là. Et pour cause, la situation sur le marché aurait évolué.

Leonardo veut garder Kurzawa car Alex Telles est trop cher