Mercato - Barcelone : Nouveau rebondissement dans ce deal XXL ?

Publié le 22 juin 2020 à 9h00 par La rédaction

Alors que les négociations patinent entre le Barça et la Juventus pour l’échange Pjanic-Arthur, le club italien aurait décidé de nouveau d'accélérer dans le dossier.

C’est un feuilleton qui n’en finit plus. Depuis plusieurs semaines, Barcelone et la Juventus travaillent sur un échange entre le milieu brésilien Arthur et Miralem Pjanic. Un échange qui n’a toujours pas été bouclé à cause de différents facteurs qui ont considérablement ralenti les négociations entre les deux cadors européens. Le dernier en date, le refus d’Arthur de venir renforcer l’effectif de Sarri. Un détail essentiel qui bloquerait tout le dossier et qui exaspèreraient même les dirigeants de la Juventus. L’ancien de Grêmio refuserait ainsi de partir du club catalan mais la Juventus espèrerait le convaincre avec cette nouvelle proposition…

Un gros salaire proposé à Arthur par la Juve ?