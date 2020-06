Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une nouvelle opération XXL à l'étude pour Pjanic ?

Publié le 15 juin 2020 à 7h00 par La rédaction

Malgré la volonté d’Arthur de rester au FC Barcelone, les négociations se poursuivraient entre la Juventus et le club blaugrana. D’autres joueurs pourraient être inclus dans la transaction afin de faciliter le transfert de Miralem Pjanic.

Malgré ses difficultés financières en raison de la crise sanitaire, le FC Barcelone cherche à se renforcer lors du prochain mercato. La priorité des dirigeants catalans demeure Lautaro Martinez, mais le club blaugrana aurait également pour ambition de recruter Miralem Pjanic. Le milieu de terrain bosnien aurait donné son accord au FC Barcelone qui cherche la bonne formule pour mener à bien ce transfert. Ainsi, un échange entre Miralem Pjanic et Arthur a été évoqué par la presse étrangère. Toutefois, l’entourage du joueur brésilien a indiqué ce dimanche à TMW que le joueur ne comptait pas quitter la Catalogne cet été.

Arthur bloque le transfert de Pjanic