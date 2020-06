Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un énorme échec pour le Barça cet été ?

Publié le 14 juin 2020 à 22h00 par D.M.

Le FC Barcelone souhaiterait vendre Nelson Semedo afin de renflouer ses caisses. Mais aucun accord n’aurait été trouvé avec la Juventus, Manchester City ou encore l’Inter.

La crise du coronavirus a profondément impacté les finances des clubs de football. Le FC Barcelone n’y échappe pas et chercherait à se séparer de plusieurs joueurs afin de renflouer ses caisses. Parmi les éléments concernés par un possible départ figure Nelson Semedo. Arrivé au FC Barcelone en 2017, le latéral droit bénéficierait d’un bon de sortie cet été et des négociations auraient été entamées avec plusieurs clubs à l’instar de Manchester City, la Juventus ou encore l’Inter.

Semedo parti pour rester ?