Mercato - Barcelone : Pour Pjanic, le Barça saurait comment s’y prendre !

Publié le 14 juin 2020 à 23h00 par Th.B.

Alors qu’Arthur serait déterminé à gagner une place de titulaire indiscutable au FC Barcelone, le Brésilien reverrait sa position à une condition : que le Barça lui dise qu’il n’a plus sa place. Ainsi, un échange avec la Juventus pour Miralem Pjanic pourrait avoir lieu…

« Il est vrai que nous avons parlé, mais pas énormément. Ce dont on parle maintenant va affecter le marché. Je suis clair sur le fait que je compte sur tous les membres de l'équipe, j'ai besoin d’eux tous parce qu'il y a beaucoup de matchs et parce que j'ai besoin d'eux. Je n'entre pas dans les spéculations » . Voici le message que Quique Setién a fait passer lors de son passage en conférence de presse vendredi. L’entraîneur du FC Barcelone révélait alors compter sur Arthur Melo la saison prochaine bien qu’il ne l’ait pas aligné dans son onze de départ samedi soir lors de la large victoire du club culé sur Majorque (4-0). De quoi pousser la presse ibérique, et plus particulièrement SPORT , à évoquer un éventuel départ du Brésilien cet été. Mais cette éventualité ne pourrait se réaliser qu’à une seule condition.

Arthur Melo n’accepterait de partir que si le Barça l’inciter à aller voir ailleurs ?