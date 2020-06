Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane bientôt fixé dans ce dossier colossal à 100M€ ?

Publié le 22 juin 2020 à 9h30 par La rédaction

Alors que Zinedine Zidane envisage de recruter toujours Kai Havertz au Real Madrid, l’entraineur français aurait vu Chelsea lui passer devant pour le prodige allemand.

Le feuilleton Kai Havertz risque d'être mouvementé cet été. Révélation cette saison avec le Bayer Leverkusen en marquant 15 buts et réalisé 8 passes décisives (en 38 matchs toutes compétitions confondues), l’international allemand attire les regards des cadors européens. Parmi ses courtisans, le Real Madrid de Zinédine Zidane est sur les rangs pour le milieu offensif allemand. Zidane apprécie beaucoup ses qualités et le veut pour la saison prochaine comme révélé par Le 10 Sport le 19 mai dernier. Malheureusement, le club merengue ne serait pas seul sur ce dossier. Le Bayern Munich, Manchester United et surtout Chelsea seraient aussi dans la course pour attirer Kai Havertz et à ce petit jeu, c’est le club de Frank Lampard qui semblerait être en tête.

Chelsea en pole position pour Havertz ?

En effet, selon les informations du journaliste italien Nicolo Schira, c’est Chelsea qui serait en pole position pour s’offrir l’international allemand devant les autres cadors européens. Le Bayern Munich, Manchester United et le Real Madrid seraient toujours intéressés par Kai Havertz mais auraient tous du retard sur Chelsea dans les négociations. Les prochaines semaines risquent d'être décisifs concernant l’avenir de Kai Havertz avec de nombreux cadors européens à sa poursuite. Affaire à suivre…