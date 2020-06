Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut oublier ce joueur pour la succession de Thiago Silva

Publié le 22 juin 2020 à 7h15 par H.G.

Alors que son nom a été évoqué dans la perspective de succéder à Thiago Silva au PSG, Gabriel est également suivi de près par Everton, alors que le LOSC aurait déjà un accord avec le Napoli.

Une page se tournera en août prochain au PSG. Comme l’a annoncé Leonardo la semaine dernière à l’occasion d’un entretien accordé au Journal Du Dimanche , Thiago Silva ne sera pas prolongé et quittera donc le club de la capitale au terme de la saison en cours. Selon toute vraisemblance, l’international brésilien devrait se voir offrir une pige de deux mois supplémentaires afin de boucler l’exercice 2019/2020 en essayant d’aller chercher une victoire en Ligue des Champions lors du Final 8 prévu en août. Ensuite, l’aventure à Paris de celui qu’on surnomme O Monstro en restera là après huit années de bons et loyaux services, chose qui ne laisserait d’autre choix au PSG que de le remplacer. Dans cette perspective, les pensionnaires du Parc des Princes ont un temps été sur les traces de Gabriel, qui quittera très certainement le LOSC au cours de la prochaine session estivale des transferts. Mais la concurrence semble être passée définitivement devant les Parisiens…

Everton en pince bien pour Gabriel !