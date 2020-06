Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un transfert colossal pour Ousmane Dembélé cet été ?

Publié le 22 juin 2020 à 1h30 par Th.B.

Le FC Barcelone compterait bien redessiner les contours de son effectif cet été. Un remodelage qui passerait par les départs de Philippe Coutinho et d’Ousmane Dembélé.

« Le fait que les revenus soient réduits, comme tout le monde, ne nous empêche pas d'être le club qui a le plus de revenus dans le monde. Ceux qui disent que le Barça est très mal, je leur dis qu'à la fin, au 30 juin, nous continuerons à être le club qui a le plus de revenus, mais moins parce que tout le monde baisse ». Voici le témoignage que livrait Josep Maria Bartomeu en mars dernier, moment où la pandémie du Covid-19 prenait beaucoup d’ampleur. Le FC Barcelone est en proie à de grosses difficultés financières, en attestent la réduction de 70% les salaires des joueurs blaugrana. Néanmoins, comme l’a assuré le président du Barça , le champion d’Espagne compte être actif sur le marché lors du mercato estival. Pour y parvenir, le FC Barcelone aurait deux atouts dans sa manche.

Dembélé dans le viseur de Klopp