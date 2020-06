Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une pépite du club envoie un message à André Villas-Boas !

Publié le 22 juin 2020 à 0h00 par D.M.

Jorès Rahou, qui a signé son premier contrat professionnel avec l’OM, a affiché son amour pour le club marseillais, mais aussi ses objectifs à court terme.

Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité le 16 mars dernier, Isaac Lihadji devrait bel et ben rejoindre le LOSC. Une lourde perte pour l’OM puisque le joueur de 18 ans est considéré comme l’un des éléments les plus prometteurs du centre de formation. Afin de ne pas connaitre une nouvelle mésaventure, les dirigeants marseillais ont proposé à de nombreux jeunes joueurs de signer leur premier contrat professionnel avec l’OM. C’est notamment le cas du jeune milieu offensif Jorès Rahou qui s’est finalement engagé avec le club phocéen jusqu’en 2023.

« Mes objectifs sont de grapiller le maximum de temps de jeu chez les pros »