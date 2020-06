Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas est mal embarqué pour cet international portugais !

Publié le 22 juin 2020 à 1h45 par B.C.

Alors qu'André Villas-Boas souhaiterait récupérer João Mário cet été, l'OM ne partirait pas favori dans ce dossier.

Avec ses problèmes financiers, l'OM va devoir se montrer malin sur le marché des transferts pour se renforcer cet été. Malgré tout, cela n'empêche pas André Villas-Boas de souffler quelques noms à Jacques-Henri Eyraud afin de disposer d'un groupe compétitif la saison prochaine. D'après L'Équipe , l'entraîneur de l'OM compterait notamment sur Daler Kouzyaïev pour pallier le probable départ de Morgan Sanson, mais le Portugais aurait également des vues sur João Mário. Prêté par l'Inter au Lokomotiv Moscou cette saison, le milieu de 27 ans ne restera pas en Russie cet été, une aubaine pour l'OM, d'autant que l'Inter ne compte plus sur lui.

L'Inter vise un transfert pour João Mário