Mercato - PSG : Leonardo sait à quoi s’attendre pour cette piste défensive !

Publié le 21 juin 2020 à 23h45 par La rédaction

Proposé au PSG ces derniers jours par son agent, l’international serbe de la Fiorentina Nikola Milenkovic serait en pleines discussions pour prolonger son contrat en Italie. Et Leonardo aurait désormais un prix fixé pour le recruter…

La succession de Thiago Silva sera l'un des sujets chauds de ce mercato. Les pistes défensives pour Leonardo se multiplient, et une des dernières activées par le directeur sportif du PSG mènerait à Nikola Milenkovic. Actuellement sous contrat avec la Fiorentina, l’international serbe de 22 ans fait partie des piliers de la Viola , avec Gaetano Castrovilli et Federico Chiesa, qui sont deux autres joueurs appréciés par Leonardo. Et ce dernier serait aujourd’hui fixé sur les exigences de la Fio dans ce dossier…

35M€ minimum ?