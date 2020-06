Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un danger imminent pour la succession de Thiago Silva ?

Publié le 20 juin 2020 à 20h15 par A.C.

Le dossier Nikola Milenkovic, annoncé comme une des cibles de Leonardo pour remplacer Thiago Silva, pourrait se compliquer pour le Paris Saint-Germain.

Les recherches sont lancées. Thiago Silva va quitter le Paris Saint-Germain à la fin de la saison et Leonardo lui cherche activement un successeur. Plusieurs pistes ont été évoquées ces derniers jours et notamment celle menant à Nikola Milenkovic, de la Fiorentina. Les choses ne sont toutefois pas simples, puisque les dirigeants florentins ne voudraient pas laisser filer le défenseur, qui est l’un des piliers du club avec Federico Chiesa et Gaetano Castrovilli.

La Fiorentina souhaite prolonger Milenkovic