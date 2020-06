Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une dossier inattendu dicté par… Thomas Tuchel ?

Publié le 22 juin 2020 à 8h45 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’à la fin du mois de juin avec le PSG, Layvin Kurzawa pourrait finalement prolonger son contrat alors qu’il semblait promis à un départ libre. Mais Thomas Tuchel, qui apprécie beaucoup son profil, serait déterminé à le relancer…

Edinson Cavani, Thiago Silva, Thomas Meunier, Tanguy Kouassi… Nombreux sont les éléments du PSG arrivant au terme de leur contrat s'apprêtent à quitter librement le Parc des Princes cet été, et c’est donc un gros renouvellement de l’effectif de Thomas Tuchel qui se prépare. Mais qu’en est-il de Layvin Kurzawa (27 ans), qui semblait lui aussi promis à un départ libre à la fin du mois de juin ? France Football indiquait ces dernières heures que le latéral gauche tricolore pourrait contre toute attente prolonger son contrat avec le PSG jusqu'en 2024, et un homme fort du club francilien devrait œuvrer en ce sens.

Tuchel veut relancer Kurzawa