Mercato - PSG : Layvin Kurzawa aurait l’embarras du choix pour son avenir !

Publié le 21 juin 2020 à 20h45 par H.G.

Alors que le PSG serait disposé à offrir une prolongation de contrat à Layvin Kurzawa, il se pourrait que le club de la capitale ne soit pas le seul à vouloir compter sur les services de l’international français la saison prochaine.

Malgré de nombreux pépins physiques et des performances en-dessous des attentes, Layvin Kurzawa pourrait contre toute attente prolonger son aventure au PSG. En effet, bien que son départ semblait il y a encore peu de temps inéluctable, Leonardo aurait changé son fusil d’épaule avec l’international français et serait désormais prêt à renouveler son bail pour quatre années supplémentaires. C’est du moins ce qu’a annoncé France Football ce dimanche, qui précise d’ailleurs que les représentants de l’ancien joueur de l’AS Monaco demanderaient à ce que ses émoluments soient multipliés par deux en cas de prolongation de contrat au PSG. Une condition qui pourrait de nouveau mettre à mal l’avenir de Layvin Kurzawa à Paris ? Il serait encore trop tôt pour le dire, mais de nombreuses écuries se tiendraient en embuscade en coulisse dans le cas où les négociations entre le club de la capitale et le latéral gauche de 27 ans venaient à échouer.

Chelsea et Arsenal vivement intéressés par Layvin Kurzawa ?