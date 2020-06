Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’avenir de Todibo déjà réglé en interne ?

Publié le 22 juin 2020 à 14h00 par La rédaction

De retour à Barcelone après son prêt à Schalke 04, Todibo ne devrait pas rester longtemps en Catalogne car le club catalan souhaite la vendre.

Arrivé cet hiver à Schalke 04, Jean- Clair Todibo a mis tout le monde d'accord en se rendant indispensable au club de la Ruhr et en devenant un titulaire régulier en seulement 7 petits matchs de Bundesliga. Malheureusement, la crise économique est passée par là et le club allemand va avoir du mal à payer son option d'achat estimée à 25 M€. Ainsi le jeune défenseur français va retourner à Barcelone mais ne devrait pas rester longtemps en Catalogne car il ferait partie d'une liste d'indésirables. À la recherche de liquidités (le club espagnol a besoin de 70 M€), la vente du français serait la bienvenue du côté de Barcelone et de nombreux clubs seraient venus aux renseignements en vue d’un transfert cet été.

Naples très intéressé par Jean-Clair Todibo