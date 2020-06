Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cavani a pris une grande décision pour son avenir !

Publié le 22 juin 2020 à 11h45 par A.M.

En fin de contrat le 30 juin, Edinson Cavani va quitter le PSG cet été et ne devrait même plus porter les couleurs parisiennes. Et le Matador aurait une idée bien précise concernant sa future destination.

Il y a quelques jours, dans les colonnes du JDD , Leonardo mettait fin à l'aventure de Thiago Silva et d'Edinson Cavani au PSG : « Ça a été une décision très difficile à prendre, ce sont des joueurs qui ont marqué l'histoire du club : on se demande toujours s'il faut continuer un bout de chemin ensemble ou s'il ne vaut pas mieux éviter l'année de trop. Les histoires étaient tellement belles. Mais, oui, on arrive à la fin . » Et si le Brésilien semble avoir accepté une dernière pige avec le club de la capitale afin de terminer la Ligue des Champions, Edinson Cavani quant à lui ne devrait plus jamais porter les couleurs du club de la capitale. D'ailleurs, le Matador aurait déjà les idées claires pour son avenir.

Cavani veut aller en Espagne