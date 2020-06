Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouveau coup de tonnerre pour Lautaro Martinez ?

Publié le 22 juin 2020 à 10h30 par La rédaction

Déterminé à recruter Lautaro Martinez, le FC Barcelone pourrait finalement se heurter à un nouvel élément de taille dans ce dossier, puisque le buteur argentin n'aurait jamais demandé à quitter l'Inter.

Le feuilleton Lautaro Martinez à Barcelone n’est pas prêt de se terminer. L’attaquant argentin, proche de Lionel Messi, fait l’objet depuis plusieurs semaines de négociations en coulisses entre Barcelone et l’Inter Milan. Le club catalan verrait en lui le successeur de Luís Suarez (33 ans). Un dossier difficile à conclure au vu des exigeantes demandes du club nerazzurro qui a fixé la clause libératoire de son buteur argentin à hauteur de 111M€. Une somme que ne peut réunir Barcelone et accentuer encore plus avec la crise économique qui touche le football actuellement. Au-delà de la partie économique, un autre facteur pourrait compromettre encore plus la réalisation de ce gros transfert…

Martinez n’a jamais demandé à partir !